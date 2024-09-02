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وكيل لاعبين: إبراهيم عادل حزين لفشل انتقاله لـ خيتافي

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 9:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 10:09 ص

أعلن عمر ناجي، وكيل اللاعبين، عدم وجود علاقة تربطه بالعرض الذي تلقاه إبراهيم عادل، لاعب نادي بيراميدز، للاحتراف في صفوف خيتافي الإسباني.

وقال عمر ناجي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" لم أسمع عن اسم أحمد عباس من قبل، وقررت اتخاذ اجراءات ضده بعد تصريحاته عني".

أضاف:" لا توجد أي علاقة بيني وبين مفاوضات خيتافي الإسباني مع إبراهيم عادل، وسبق وأن أحضرت عرضا من نادي رينجرز الأسكتلندي للتعاقد مع إبراهيم عادل".

تابع:" رينجرز عرض في بداية الأمر الحصول على إبراهيم عادل معارا من بيراميدز بدون مقابل، ولكن الصفقة لم تتم، واللاعب حاليا محبط وحزين لعدم انضمامه لخيتافي الإسباني".

أشار:" نادي إسباني آخر بخلاف خيتافي كان يستهدف التعاقد مع إبراهيم عادل، وحاليا تم غلق باب المفاوضات بين ريو أفي والأهلي للتعاقد مع أحمد نبيل كوكا".

أتم قائلا:" أحمد نبيل كوكا مستمر مع النادي الأهلي في الموسم القادم".


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