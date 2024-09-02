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وزير الخارجية اللبناني يؤكد تمسك بلاده بتطبيق القرار 1701 بالكامل

بيروت - د ب أ
نشر في: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 2:53 م | آخر تحديث: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 2:53 م

جدّد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، اليوم الاثنين تمسك بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وتطبيقه بالكامل.

ودعا الوزير بوحبيب، خلال لقائه اليوم سفيرة اليونان في لبنان ديسبينا كوكولوبولو، إلى "انسحاب إسرائيل من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة، وحل النزاعات العالقة بالوسائل الدبلوماسية"، مشدّداً على "ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة".

وشدّد على" ضرورة دعم الإعلان المشترك لمجموعة الدول الاوروبية الثمانية، ومن ضمنها اليونان، التي اتفقت على ضرورة إعادة تقييم سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا تمهيدا لحل أزمة النزوح السوري".

وأكد الوزير بو حبيب أن "حل أزمة النزوح السوري في المنطقة، وفي لبنان تحديداً يكون من خلال تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا وإعادة توجيه المساعدات الإنسانية للداخل السوري بما يؤمن سبل العيش الكريم للعائدين السوريين في بلادهم".

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