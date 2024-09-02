نتنياهو: نحن في قمة حرب مصيرية ضد محور الشر الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم موجودون حاليا في قمة حرب مصيرية ضد ما سماه محور الشر الإيراني.

وأضاف في كلمة له، مساء الإثنين، أن الأساس الأول لما قال إنه "الانتصار في هذه الحرب الوجودية" يتمثل في الوحدة في إسرائيل.

ودعا الإسرائيليين ليكونوا موحَّدين في شخص واحد، مقابل ما سماه العدو الوحشي الذي يريد تدميرهم جميعًا دون استثناء، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن هذا الأمر لم يتضح فقط خلال السابع من أكتوبر، لكن أيضًا خلال مجريات الحرب، بما في ذلك ما زعم أنه قتل بدم بارد للأسرى الستة (الذين عُثر على جثامينهم قبل أيام).

وأشار إلى أنه تحدث هاتفيا مع عدد من عائلات الأسرى الستة، وكان وقتها ينظر إلى صورهم، مدعيا أن قلبه كان ينفطر بسبب قتلهم.

ونوه إلى أنه يشعر بالأسف لأنهم لم يتمكنوا من إعادة الأسرى الستة أحياء، زاعمًا أنهم كانوا قريبين من تحقيق ذلك لكنهم لم ينجحوا كما قال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن انتشال جثامين ستة أسرى كانوا محتجزين في غزة.

وفيما اتهم الاحتلال حماس بقتل الأسرى وتوعد بمحاسبتها، قالت الحركة إنهم قتلوا جراء مجازر الاحتلال بالقطاع، وكشفت أن عددًا منهم كان سيتم الإفراج عنهم في جولات تفاوض سابقة.