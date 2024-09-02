تطلق قناة DMC برنامج "كاستينج" في الساعة الحادية عشرة من مساء الخميس المقبل، حيث يُعرض منه حلقتان أسبوعيًا يومي الخميس والجمعة.

البرنامج الذي تم تصويره خلال الفترة الماضية تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، يهدف إلى اكتشاف 13 ممثلًا جديدًا ليكونوا أبطالًا لمسلسل جديد من إنتاج الشركة المتحدة.



"دا كاستينج مش برنامج".. بهذه الجملة يتحدث المخرج عمرو سلامة خلال برومو البرنامج عن فكرة المشروع، مؤكدًا أن المعيار الوحيد في الاختيار هو الموهبة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن "كل واحد فينا حاسس إنه يعرف يمثل وأنا مؤمن إن كل واحد فينا فعلًا بيعرف يمثل".

كما يظهر خلال البرومو العديد من المواهب التي تشارك في تجارب الأداء، ويظهر أيضًا عدد من الشخصيات الفنية التي تتحدث عن المواهب، وسيكونون ضيوفًا في حلقات البرنامج، منهم الممثل أحمد أمين، والمنتج محمد حفظي، والسيناريست مدحت العدل، والمخرجون يسري نصر الله، ومحمد شاكر خضير، ومحمد دياب.



وكان المخرج عمرو سلامة قد أعلن نهاية الشهر الماضي عن بدء تصوير برنامج "كاستينج"، مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها، واختيار الأنسب لبطولة مسلسل يسرد قصصًا حقيقية.

وأوضح سلامة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه بعد الإعلان عن البرنامج، تقدم الآلاف من المواهب، وتم التدقيق في اختيارهم بعناية بأكثر الطرق نزاهة وعدالة وتكافؤ فرص لاختيار الأنسب لأدوار المسلسل، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه من المؤلم أن ترى مواهب مميزة ورائعة ولكنها ليست الأنسب لنوعية الأدوار في المسلسل.

وحرص سلامة على التقدم باعتذار لكل موهبة حقيقية لم يستطع ضمها للمشروع، مشيرًا إلى أنه رأى مواهب كثيرة ويتوقع لها مستقبلًا كبيرًا.

وختم تصريحاته قائلًا: "نأمل أن يكون للبرنامج مواسم أخرى، وفي العام القادم يتقدم الناس مرة أخرى، ونكمل اكتشاف مواهب جديدة لأن مصر ولادة وغنية بمواهبها".

فيما أكد الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، أن التصفية الأولى والثانية والتصفيات النهائية كانت عمليات مرهقة وصعبة جدًا، عمل عليها بشكل محترف ومهني المخرج عمرو سلامة ومروة جبريل وفريقهما من المساعدين، وكان المعيار الأهم هو أن تكون مواصفات الممثل قريبة من شخصيات تم كتابتها في مسلسل سيخرج للنور قريبًا من إنتاج الشركة المتحدة.

وأوضح فايق أن بعض المواهب التمثيلية كانت رائعة ولا خلاف عليها، لكنها لم تكن مناسبة للشخصيات الدرامية، مشددًا في الوقت نفسه على أن "كاستينج" برنامج لاختيار مواهب تمثيلية تناسب مسلسلًا مكتوبًا بالفعل على يد الكاتب محمود عزت وفريقه من الكتابة، وبرؤية قضائية من المستشار الجليل بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة.