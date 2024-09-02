5 عروض مسرحية في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يشهد اليوم الأول من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين (دورة الدكتور علاء عبد العزيز) برئاسة الدكتور سامح مهران، جلستين فكريتين، وورش فنية، و5 عروض مسرحية.

ففي العاشرة صباحا، تنطلق أولى جلسات المحور الفكري "المسرح وصراع المركزيات" بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة حيث تقام جلسة "تعويم الهوية المسرحية" ويشارك فيها: د. عبد الواحد بن ياسر، مصطفى رمضاني (المغرب)، د. مشهور مصطفى (لبنان)، السفير علي شيبو (العراق)، ويدير الجلسة السفير علي مهدي.

وفي الثانية عشرة والنصف ظهرا، تقام ثاني الجلسات بعنوان "الجمالي/ المسرحي ومقاومة المركزية" ويشارك فيها: د. نجوى قندقجي (الأردن)، حاتم التليلي (تونس)، د. كمال خلادي (المغرب)، د. وسام عبد العظيم (العراق)، ويدير الجلسة د. مدحت الكاشف.

وفي الثانية عشرة ظهرا، تنطلق ورشة "مسرح إعادة الحكي.. التمثيل الجسدي" للمدربة الفنانة داليا صبور، وفي السادسة مساء، يُقدم على خشبة قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة العرض المسرحي "ابرة" من الإمارات، وفي السابعة يشهد مسرح الفلكي العرض المسرحي "medea treno" من إسبانيا، وفي التوقيت نفسه يقدم عرض "autorretrato" من الإكوادور على مسرح الغد، وفي الثامنة مساء يُقدم عرض "ضوء" من السعودية على مسرح ميامي، وفي التاسعة مساءً يشهد مسرح السامر عرض "زغرودة" من الإمارات.