محافظ كفرالشيخ: افتتاح معرض أهلا مدارس في برج البرلس

‏أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بمدينة برج البرلس وسط إقبال كبير من الأهالي، وذلك لتوفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة بنسبة 30%، لتخفيف العبء المادي على الأسر مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، في بيان اليوم الإثنين، أن المعرض يضم العديد من المستلزمات المدرسية المختلفة، بما في ذلك "الزي المدرسي، الحقائب، الأدوات المكتبية، الأحذية"، وغيرها، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير كل المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من افتتاح جميع معارض "أهلًا مدارس" على مستوى المحافظة، مؤكدًا استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات التي تساهم في خدمة الأهالي، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.