مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تعيد إحياء الصالون الثقافي

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن إطلاق الصالون الثقافي للمدينة مجددا بعد توقفه لعدة سنوات.

وقال الدكتور وائل عقل الرئيس التنفيذي لمدينة زويل إنه في إطار تقديم النماذج المصرية المضيئة ورموز القوى الناعمة المصرية في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذا الرياضية فقد قررت المدينة إحياء الصالون الذي قدم في موسمه الأول نخبة من كبار العلماء والمفكرين في حوارات مع الطلاب والباحثين منهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتور محمد غنيم والدكتور احمد عكاشة وهم من أعضاء مجلس الامناء المؤسس للمدينة مع الدكتور أحمد زويل ثم الدكتور مصطفى السيد والدكتور حسن أبوالعينين المدير الأسبق لمركز الكلى بجامعة المنصورة.

وأشار عقل إلى أهمية إحياء صالون زويل في هذا التوقيت الذي تمضي مصر فيه بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع جديد ومتكامل يزخر بالعديد من أبناء الوطن الذين قدموا الكثير لمصر ومن الأهمية بمكان نقل خبراتهم وتجاربهم وتسليط الضوء على مسيرتهم الحافلة بالعطاء والتميز ليمثلوا القدوة لجيل الشباب الذي يمثل مستقبل البلاد، خاصة وأن مدينة زويل تمتلك مقومات كبيرة وبنية أساسية متطورة تليق بعلماء الأمة وقد خطت خطوات كبيرة في مجال التعليم والبحث العلمي في مدة زمنية قصيرة رغم رحيل مؤسسها عالم نوبل الكبير احمد زويل في وقت مبكر.

وأكد عقل انه سيتم الإعلان عن أول ضيوف الموسم الجديد قريبا يتبعه كوكبة من رموز مصر وستحرص المدينة على فتح أبوابها أمام الجمهور والزوار للمشاركة في هذا الحدث الثقافي الكبير.