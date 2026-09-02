محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من مبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد

أجرى المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، مع التأكيد على دفع وتيرة العمل وسرعة إنهائه.

ويقام المبنى على مساحة 2842 مترًا مربعًا بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة، ويتكون من دور أرضي و6 أدوار علوية، ويضم مكتبًا للمحافظ، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركزًا متطورًا لخدمة المواطنين، بجانب عدد من الإدارات الخدمية، بما يدعم تقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر تنظيمًا وسرعة وكفاءة.

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في بيان اليوم الأربعاء، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل الحكومي بمدينة المحلة الكبرى، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية وتوفير أوجه الدعم اللازمة لتسريع معدلات التنفيذ والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن الانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني والمواصفات المقررة، في إطار خطة المحافظة لتطوير المنشآت الخدمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.