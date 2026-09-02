مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال تطوير كورنيش بحيرة قارون

تفقد اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، أعمال تطوير وتجميل كورنيش بحيرة قارون، لمتابعة موقف التنفيذ والوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالواجهة السياحية للبحيرة، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الطبيعية.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، خلال الجولة، على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير وفق رؤية متكاملة تجمع بين الجوانب الفنية والهندسية والجمالية والبيئية، مع الالتزام بالهوية البصرية للمحافظة، والحفاظ على ما تم إنجازه وضمان استدامة أعمال التطوير.

وأكد فودة، أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، والمتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ، بما يضمن خروج أعمال التطوير بالصورة التي تليق بمكانة بحيرة قارون.

من جانبه، أوضح محافظ الفيوم، أن أعمال تطوير كورنيش الساحل الجنوبي للبحيرة تشمل تدعيم وحماية الشاطئ، وتطوير ممرات المشاة، ورفع كفاءة الإنارة، وزيادة أماكن الجلوس، بجانب أعمال التجميل والدهانات وتطوير الأسوار والبلدورات.

وأشار غنيم، إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالواجهة السياحية لبحيرة قارون، والتي تشمل تطوير قطاعات مختلفة بطول الساحل، لافتًا إلى تنفيذ أعمال تطوير بطول 800 متر بنطاق مركز سنورس، بتكلفة 10 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، أن تطوير الكورنيش يستهدف الحفاظ على المقومات الطبيعية والسياحية للبحيرة، والارتقاء بمظهرها بما يتناسب مع أهميتها كأحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بالمحافظة، فضلًا عن توفير متنفس حضاري وترفيهي لائق للمواطنين والزائرين.

وشدد على ضرورة الالتزام بالهوية البصرية والاشتراطات الفنية والبيئية، بما يحافظ على الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة، ويدعم جهود المحافظة في تعزيز مكانة بحيرة قارون كوجهة سياحية وبيئية وترفيهية.