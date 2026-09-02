دخول دفعة جديدة من معدات النظافة الخدمة بمدينة العريش

وصلت دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة بمدينة العريش، اليوم الأربعاء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع التشغيل التدريجي لمنظومة العمل الجديدة.

وشملت الدفعة الجديدة 28 سيارة نقل مخلفات، و3 سيارات قلاب كبير، و7 لوادر، و68 حاوية قمامة، و3 مكانس هيدروليكية، حيث تم الدفع بجزء من المعدات إلى مواقع العمل ودخولها الخدمة تباعًا.

وتنتشر المعدات في قطاعات وسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المختلفة، مع استمرار المتابعة الميدانية من رئاسة مركز ومدينة العريش بالتنسيق مع الشركة، ضمن خطة تستهدف زيادة معدلات جمع ونقل المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالمدينة.