محافظ الغربية يبحث مع نقيب المحامين سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم العمل النقابي

استقبل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والوفد المرافق له في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم العمل النقابي؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورحب محافظ الغربية، بنقيب المحامين، مؤكدًا تقديره للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به نقابة المحامين في دعم منظومة العدالة وخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ أواصر التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية، بما يدعم العمل العام ويحقق الصالح العام لأبناء المحافظة.

من جانبه، أعرب الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن بالغ تقديره لمحافظ الغربية، مشيدًا بما تشهده المحافظة من جهود تنفيذية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين المحافظة والنقابة، بما يعزز دور العمل النقابي ويدعم جهود الدولة في خدمة المواطنين، متمنيًا لمحافظ الغربية دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسئولياته.

وتناول اللقاء، عددًا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، بجانب بحث سبل تطوير أوجه التعاون بين محافظة الغربية ونقابة المحامين، وتعزيز التنسيق بما يخدم المحامين وأبناء المحافظة، ويدعم جهود التنمية والعمل المجتمعي.

وفي ختام اللقاء، تبادل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، والدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الدروع التذكارية، في لفتة تعكس التقدير المتبادل وعمق العلاقات بين محافظة الغربية ونقابة المحامين.