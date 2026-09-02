ضبط 500 كيلو أسماك فاسدة و1000 لتر سولار مجهول المصدر بحملة تموينية في كفر الدوار

شنت إدارة تموين كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حملة تموينية مكبرة، برئاسة المهندس محمد هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية والتصدي للمخالفات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 500 كيلو جرام من الأسماك المستوردة المتغيرة في خواصها الطبيعية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت الحملة من ضبط محطة وقود تعمل دون ترخيص لتجميعها 1000 لتر من السولار دون وجه حق، بالإضافة إلى ضبط طن من الملح مجهول المصدر، مع التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.

كما تم في مجال الرقابة على البدالين التموينيين، ضبط بدال تمويني لتصرفه دون وجه حق في 100 كيلوجرام من المكرونة، بجانب ضبط بدالين تموينيين لغلقهما المحال خلال مواعيد العمل الرسمية، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشملت الحملة المرور على مطاحن غرب ووسط الدلتا بكفر الدوار، وإجراء جشني أوزان على شكائر الدقيق للتأكد من مطابقتها للأوزان والمواصفات المقررة، فضلًا عن المرور على معرض «أهلًا مدارس» للتأكد من جاهزيته واستعداده للافتتاح.

وجاءت الحملة برئاسة سهير زعتر، وكيل المديرية، والسيد الوكيل، مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وبمشاركة مصطفى غريب، مدير إدارة تموين كفر الدوار، وفارس عبد الواحد، رئيس رقابة كفر الدوار، وعضوية مفتشي الرقابة بإدارة تموين كفر الدوار: "خالد سعيد، أحمد عبد الفضيل، صلاح مهدي، كامل عمران، وعباس محمد".