رئيس الزمالك: «محدش يقدر يوقع بيني وبين تركي آل الشيخ»

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لا يوجد أي شخص يستطيع خلق أزمة بينه وبين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني الحالي وبيراميدز السابق.
وذلك بعد مساندة الأخير لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التجاوزات التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة.
وقال رئيس الأبيض، في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "محدش يقدر يوقع بيني وبين صديقي تركي آل الشيخ، هو يعلم جيدًا ما قلته في حق الخطيب، والتغريدة ليس لها أي علاقة بي".
وتابع: "التغريدة سببها التجاوزات التي يتعرض لها محمود الخطيب على الصفحات ومواقع التواصل الإجتماعي".
وأكد مرتضى: "تركي آل الشيخ لم يقصدني، لن يستطيعوا الوقيعة بيني وبينه، لقد قال ذلك ردًا على ناس عادية سبّوا الخطيب، وكان ذلك بمثابة تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة".