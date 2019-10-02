رئيس الزمالك: «محدش يقدر يوقع بيني وبين تركي آل الشيخ»

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لا يوجد أي شخص يستطيع خلق أزمة بينه وبين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني الحالي وبيراميدز السابق.

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لا يوجد أي شخص يستطيع خلق أزمة بينه وبين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني الحالي وبيراميدز السابق.

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه لا يوجد أي شخص يستطيع خلق أزمة بينه وبين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني الحالي وبيراميدز السابق.