تقدم بوابة الشروق تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي والتي تُقام مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.
تشكيل الأهلي
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني
خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة
خط الهجوم: رمضان صبحي ومحمد مجدي وحسين الشحات وجونيور أجايي
تشكيل الإنتاج الحربي
حراسة المرمي : عامر عامر
خط الدفاع : أحمد شديد - معاذ الحناوي - محمد بازوكا - وهاب أنان
خط الوسط : أحمد مجدي - غنام محمد - موسي ديوارا - محمد منيرا
خط الهجوم : أمادور نياجي - كريم لا لا
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