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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي والتي تُقام مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة

خط الهجوم: رمضان صبحي ومحمد مجدي وحسين الشحات وجونيور أجايي

تشكيل الإنتاج الحربي

حراسة المرمي : عامر عامر

خط الدفاع : أحمد شديد - معاذ الحناوي - محمد بازوكا - وهاب أنان

خط الوسط : أحمد مجدي - غنام محمد - موسي ديوارا - محمد منيرا

خط الهجوم : أمادور نياجي - كريم لا لا

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