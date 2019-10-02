 بث مباشر.. الأهلي (0×0) الإنتاج الحربي - بوابة الشروق
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بث مباشر.. الأهلي (0×0) الإنتاج الحربي

تصوير:أحمد عبدالجواد
تصوير:أحمد عبدالجواد
الشروق
نشر فى : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 7:53 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 7:53 م

تقدم بوابة الشروق تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي أمام الإنتاج الحربي والتي تُقام مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

 

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة

خط الهجوم: رمضان صبحي ومحمد مجدي وحسين الشحات وجونيور أجايي

 

تشكيل الإنتاج الحربي

حراسة المرمي : عامر عامر

خط الدفاع : أحمد شديد - معاذ الحناوي - محمد بازوكا - وهاب أنان

خط الوسط : أحمد مجدي - غنام محمد - موسي ديوارا - محمد منيرا

خط الهجوم : أمادور نياجي - كريم لا لا

 

البث المباشر


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