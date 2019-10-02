تشكيل هجومي لنابولي أمام جينك بدوري الأبطال

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أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي الإيطالي عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة كي آر سي جينك البلجيكي في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والتي ستُقام اليوم الأربعاء على ملعب لومينوس أرينا.

وجاء تشكيل نابولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – كوستاس مانولاس – كاليدو كوليبالي – ماريو روي

خط الوسط: جوزيه كاييخون – آلان ماريز لوريرو – إليف إلماس – فابيان رويز

خط الهجوم: هيرفينج لوزارو – أركاديوز ميليك

وكان نابولي قد حقق الفوز في الجولة السابقة على ليفربول الإنجليزي «بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي» بهدفين مقابل هدف والتي جمعتهما على ملعب سان باولو.