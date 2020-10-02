ترامب ينتظر نتائج فحوصاته بعد اصابة مستشارته بكورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، إنه ينتظر نتائج فحوصات فيروس كورونا بعد التأكد من إصابة مستشارته هوب هيكس بكوفيد-19 .

وأكد ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز إيجابية اصابة هيكس وأنه قد أجرى اختبارا لنفسه توا، مضيفا أنه غير متأكد ما إذا كان سيتعين عليه الدخول في الحجر الصحي أم لا"..

وقال ترامب خلال مقابلة مع فوكس نيوز: "لقد كانت نتيجة اختبارها إيجابية، لقد سمعت بذلك للتو". واضاف "أنت تقترب وتحدث أمور".

وتابع الرئيس الأمريكي في إشارة إلى نفسه وزوجته ميلانيا ترامب: "لذا لا أعلم ما إذا كنا سنخضع للحجر الصحي أم إننا أصبنا".

ولا يتضمن جدول ترامب ليوم الجمعة، والذي صدر مساء الخميس، أي إشعار بالحجر الصحي.

يشار إلى أن هيكس من أقرب مستشاري ترامب وغالبا ما تسافر معه.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، التي كانت أول من أفاد باصابة هيكس بالفيروس، إنها خضعت للحجر الصحي على متن طائرة الرئاسة مساء الأربعاء أثناء عودتها مع الرئيس من تجمع انتخابي في مينيسوتا.

يشار إلى أن مستشارة الرئيس هي من بين أكثر من 2ر7 مليون أمريكي ثبت إصابتهم بالفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 200 الف شخص في الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه تم اتخاذ خطوات للحد من تعرض الرئيس لكوفيد-19.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير إن "الرئيس يأخذ صحة وسلامة نفسه وكل من يعمل في دعمه والشعب الأمريكي على محمل الجد".