عضو القومي للمرأة: نعتبر أنفسنا في العصر الذهبي للسيدة المصرية

أعربت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، عن تقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن كلمته اليوم أمام الأمم المتحدة تعكس اهتمام الدولة بالمرأة بفئاتها وطبقاتها كافة على جميع المستويات وفي كل الدول التي تعاني من الإرهاب.

وأكدت يحيى، في مداخلة هاتفية لجولة أخبار «السادسة» المذاعة عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، أن الرئيس يولي رعاية واهتمام بالغ بالمرأة منذ توليه مقاليد الحكم، معقبة: «الرئيس يضع المرأة المصرية في قائمة أولوياته».

وقالت: «نعتبر أنفسنا في العصر الذهبي للمرأة المصرية، وخصوصًا لأن الرئيس لا يمل ولا يمل ن الدفاع عن المرأة والدفاع عنها».

وأضافت أنها المرة الأولى التي يتخصص فيها عام للمرأة المصرية في عام 2017، مضيفة أن الرئيس أعلن في هذا العام عن الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة المصرية لأول مرة في العالم.

وأكدت أن هناك نهضة غير مسبوقة لصالح المرأة المصرية، في إشارة منها إلى تولي المرأة العديد من المناصب، من ضمنها مجالس الشيوخ والنواب والوزراء.