ردّت الفنانة إلهام شاهين، على سؤالٍ وجّهه لها الإعلامي عمرو أديب، عن آخر عمر للمرأة التي لا يمكنها الزواج بعده.

وذكرت إلهام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "أنا ممكن أتجوز في أي وقت"، فداعبها أديب قائلًا: "يا بخته".

وأضافت الفنانة الشهيرة أن الطبيعة البشرية تعتمد على أنّ الراجل في حاجة للمرأة، والمرأة في حاجة للرجل، مشدّدة على أنه لا يمكن تغيير هذه الطبيعة.

ووصفت إلهام من يعتبر العلاقة بين الزوجين تقتصر على العلاقة الجنسية بأنّه "صاحب تفكير قاصر".

وأشارت إلى أنّ المرأة يمكنها الزواج في أي وقت طالما أنّها وجدت الرجل المناسب بالنسبة لها، مؤكّدة أن العلاقة بينهما تكون ضروروية في تحقيق مفهوم السند.