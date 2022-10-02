 المحكمة الدستورية الروسية تصادق على انضمام المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المحكمة الدستورية الروسية تصادق على انضمام المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 5:31 م | آخر تحديث: الأحد 2 أكتوبر 2022 - 5:31 م
صادقت المحكمة الدستورية الروسية على وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، وذلك بعد إجراء استفتاءات شعبية في هذه المناطق وتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاتفاقيات الخاصة بانضمام المناطق الأربع لروسيا.

وقالت المحكمة الدستورية الروسية - في بيان، اليوم الأحد - "إن اتفاقات انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى الاتحاد الروسي تتماشى مع دستور البلاد".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طالب المحكمة الدستورية بمراجعة دستورية اتفاقيات قبول هذه المناطق الأوكرانية في قوام روسيا، بعد توقيعه عليها في حفل أقيم في قصر الكرملين.

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