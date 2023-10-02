الرئيس السيسي: المعايير الصارمة تعطل أحيانا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضت عليه منذ 3 سنوات، مجموعة من دور الرعاية التي تحتاج لرفع كفاءة.

وأضاف خلال كلمته بجلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد، أنه عرض حينها تعزيز فكرة الأسر البديلة، مع استمرار الرعاية والإنفاق المناسبين من الحكومة على الملف.

واكمل: «قلت يبقى الطفل التي تتم رعايته وسط أسرة لديها كرم وعطف تجاه الطفل والطفلة ممكن يحل لنا المسألة، الهدف إن ابننا وبنتنا في هذا الموقف نتيح لهم رعاية تجعلهم أشخاصًا أكثر استواء».

وأشار إلى وضع الوزارة، في ذلك الوقت، قواعد صارمة للأسر البديلة، مردفًا: «ساعات لما تحط معايير، المعايير دي تعطلك أحيانًا».

واستطرد: «في ناس تقعد على المكتب تضع معايير، لكن عندما تطبق المعايير على أرض الواقع تجعل الفرصة تتراجع بشكل كبير».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.

ويختتم مؤتمر «حكاية وطن» جلساته اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي بعد عرض الجلسات الهامة التي استعرضت إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.

ويشهد اليوم الختامي للمؤتمر جلسة حول السياسة الخارجية للدولة المصرية والأمن القومي، بحضور الوزراء، سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، بهدف مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.