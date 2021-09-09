 بى بى تفوز بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط - بوابة الشروق
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بى بى تفوز بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط


نشر في: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 11:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 11:42 ص

أعلنت بى بى عن فوزها بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط عقب مشاركتها الناجحة في المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لعام 2022.

حصلت بى بى على حقوق التنقيب بنسبة 33% مع شركة قطر للطاقة بنسبة 33% وشركة إينى الإيطالية القائم بالأعمال بنسبة 34%.

ويقع امتياز EGY-MED-E8 (امتياز شرق بورسعيد)، على بعد حوالى ٥٠-٩٠ كيلومترا من مدينة بورسعيد وتبلغ مساحة منطقة الامتياز حوالى 2620 كيلومترا مربعا على عمق يصل إلى 700 متر.

يتضمن برنامج التنمية لفترة الاستكشاف الأولية حفر بئر استكشافي واحد وكذلك إعادة تدقيق البيانات السيزمية الموجودة.

وأكد نادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أهمية الفوز بمنطقة امتياز شرق بورسعيد، قائلاً: "في العام الماضي، فازت شركة بي بي بأربع مناطق جديدة، وتوسعت في إحدى مناطق الامتياز القائمة".

وأضاف: "الفوز بمنطقة امتياز أخرى هذا العام يؤكد من جديد على التزام بي بي لإضافة المزيد من الاحتياطيات الغازية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر عن طريق تعظيم فرص الاستكشاف القريبة من مواقع البنية التحتية القائمة".


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