لندن تحذر من انهيار الاقتصاد الصيني حال نشوب حرب بين بكين وتايبيه

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حذر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، من انهيار الاقتصاد الصيني حال نشوب حرب بينها وبين تايوان، مدافعا عن سياسته المتمثلة في الانخراط "الحصيف" مع بكين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا " عن وزير الخارجية قوله، إن المخاوف بشأن قوة الاقتصاد الصيني ستجبر الحزب الشيوعي الحاكم بالفعل على تغيير نهجه .

وأصبح كليفرلي أول وزير خارجية بريطاني يزور الصين منذ خمس سنوات عندما قام برحلة إلى بكين في أغسطس الماضي.

وقال كليفرلي في مؤتمر لحزب المحافظين استضافته مجلة "ذا سبيكتاتور" الإخبارية البريطانية، إن الحرب بين الصين وتايوان ستمثل "فشلا ذريعا للسياسة الخارجية" نظراً لأن "الاضطراب في مضيق تايوان شأن يهم الجميع".

يشار إلى أن تايوان جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتطالب بها الصين وقد تصاعدت التوترات بينهما في السنوات الأخيرة.

وكثفت بكين مناوراتها العسكرية التي تستهدف الجزيرة وأرسلت مقاتلات وسفنا تابعة للبحرية للقيام بدوريات وإجراء تدريبات في المياه والسماء المحيطة بها.

وقال كليفرلي "يمر عبر هذا المسطح المائي كميات هائلة من أنشطة التجارة الدولية" وإن الحرب "ستعد أمرا سيئا وكارثياً للاقتصاد العالمي".

وأضاف أن الحرب ستؤدي إلى "إنهيار الاقتصاد الصيني" و "كما نرى الآن ، فإن الاقتصاد الصيني لا يتمتع حاليا بهذا القدر من القوة".

وأكد أن منع نشوب صراع بشأن تايوان "هو عنصر أساسي مطلق في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة".