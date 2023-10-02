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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لم يكن بها مستودعات ومخازن استراتيجية تستطيع أن تحافظ على السلع بالجودة المطلوبة كما هي.

جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: «إحنا عندنا مخازن زي زمان.. 4 حيطان وقد تكون مرشحة وغير جيدة وده بنسميه مخزن.. لم تعد مخازن السلع الغذائية كذلك».

وأشار إلى أن المخازن أصبحت عبارة عن مصنع حقيقي بأرفف بنظام معلومات متكامل وأكواد للسلعة، مع إتباع نظام مميكن.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.