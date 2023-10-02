المصيلحي: دعم التموين تضاعف 4 مرات في 9 سنوات

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يتم رفع سعر أي سلعة على بطاقة التموين منذ عام.

جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: «السكر النهاردة بنزله على البطاقة التموينية بـ12 جنيه و60 قرش.. الأرز بـ12 جنيه و60 قرش.. الزيت 0.8 بـ30 جنيه.. المكرونة بـ14 جنيه».

وأشار إلى زيادة الدعم المباشر من الموازنة العامة للدولة للمواطن، مؤكدا أن الدولة تبذل كل ما يمكن من جهود لتقليل حجم الضغوط على المواطنين سواء جراء التضخم الخارجي أو التغيرات الداخلية في سعر العملة.

ولفت إلى أن دعم الخبز في 2014 كان يكلف الدولة 18.5 مليار جنيه، في حين يصل حاليا إلى 91.6 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا الفارق الكبير تحملته الموازنة العامة للدولة لتحافظ على سعر الرغيف بخمسة قروش.

ونوه بأن الدعم السلعي في 2014 كان يبلغ 13.4 مليار جنيه، ويصل حاليا إلى 36.1 مليار جنيه، موضحا أن الدعم تضاعف أكثر من أربع مرات خلال التسعة أعوام الماضية.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.