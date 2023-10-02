قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الأزمة السودانية لها آثار على مصر، مؤكدا أن الدولة تصدرت جهود حل الأزمة.

جاء ذلك خلال جلسة «السياسة الخارجية والأمن القومي»، وذلك في إطار مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.

وأضاف أن مصر دعت لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وانضمامها مع السعودية في تكوين مجموعة اتصالا، ثم انعقاد قمة دول الجوار بدعوة من الرئيس السيسي.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار ووضع خارطة طريق للمستقبل، بما يحافظ على مؤسسات الدولة.

ويختتم مؤتمر «حكاية وطن» جلساته اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي بعد عرض الجلسات الهامة التي استعرضت إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.