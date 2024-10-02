- وزير الخارجية عن إعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل وإيران: لا توجد محاذير أو خطوط حمراء

مجيبًا على سؤال وُجه إليه بخصوص إعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل وإيران، قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه لا توجد هناك أية محاذير أو خطوط حمراء.

وأضاف خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، اليوم الأربعاء، أن الدولة تتحرك في إطار المصلحة الوطنية المصرية.

كما تحدث عن إثيوبيا، قائلًا إن المشكلة معها لا تكمن فقط في سد (النهضة) لكن إذا كانت هناك سدود أخرى، وبالتالي سيكون لكل حادث حديث.

وتطرق الوزير عبدالعاطي، إلى أهمية دور القوى الناعمة المصرية باعتبارها أحد الأدوات الفعالة للسياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى دور جراح القلب العالمي مجدي يعقوب في دولة رواندا بفضل مركزه الطبي الموجود هناك.

وأشار إلى أنّ السينما والدراما لهما دور كبير في هذا الإطار، مؤكدا أن مسلسلات رمضان الماضي أحدثت صدى ملحوظًا في الخارج وتحديدًا بين دول الإقليم، حيث يتم ذكر بعض الأعمال بالاسم ما يؤكد استعادة دور الثقافة المصرية في هذا الإطار.

كما شدد عبدالعاطي، على دور الأزهر والكنيسة كقوى ناعمة في السياسة الخارجية.