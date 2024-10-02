الجيش الإسرائيلي يُقر بأن الهجوم الإيراني أصاب عددا من القواعد العسكرية

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتضرر عدة قواعد جوية في الهجوم الإيراني، زاعمًا أن الهجوم لم يتسبب بضرر في بنيتها التحتية.

ونقلت قناة «الجزيرة»، اليوم الأربعاء، عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، قولها: «قواعد جوية عدة تابعة لسلاح الجو تضررت جراء الهجوم الإيراني لكن لا ضرر ببنيتها التحتية».

وأمس الثلاثاء، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية حول تل أبيب بالصواريخ، مشيرًا إلى أن «90% من الصواريخ أصابت أهدافها بنجاح».

وأظهر تحليل أجرته شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية الأمريكية، لمقاطع فيديو، المناطق التي استهدفتها الصواريخ الإيرانية في إسرائيل.

ويظهر في مقطع فيديو تم التحقق منه من قِبل الشبكة، أن صاروخًا إيرانيًا سقط على بُعد أقل من كيلومتر واحد من مقر المخابرات الإسرائيلية «الموساد» في هرتسليا شمال تل أبيب.

ومن بين نحو 180 صاروخًا قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إيران أطلقتها مساء أمس الثلاثاء، ظهرت ثلاثة أهداف واضحة على الأقل من تحليل «سي. إن. إن» لمقاطع فيديو محددة جغرافيًا للهجوم.

وأظهرت لقطات الفيديو سقوط عدد كبير من الصواريخ على، أو بالقرب، من مقر الموساد وقاعدة نيفاتيم الجوية وقاعدة تل نوف الجوية.