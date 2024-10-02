الجيش الإسرائيلي يعثر على مخازن أسلحة في جنوب لبنان ويدمر منشأة لحزب الله

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عثر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على مخازن للأسلحة ومنشآت قتالية ومواقع لإطلاق صواريخ تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان،وقام بتدميرها، بحسب تقارير.

وذكرت صحفية يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه بالإضافة إلى ذلك، تمكن مقاتلو وحدة النخبة بالجيش الإسرائيلي "إيجوز" من تحديد وإزالة منشأة قتالية لحزب الله تحتوي على متفجرات مخفية وراجمات صواريخ.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن وحدات المظليين الإسرائيلية والقوات الخاصة واللواء المدرع السابع تحت قيادة الفرقة 98 التابعة للجيش الإسرائيلي أطلقوا عملية برية مركزة في عدة مناطق من جنوب لبنان خلال الليل، مستهدفة بنية حزب الله التحتية الإرهابية، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وجاءت العملية بدعم من القوات الجوية الإسرائيلية، التي شنت غارات على أكثر من 100 هدف لحزب الله في الساعات الأربع والعشرين الماضية.