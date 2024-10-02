رئيس إيران: طُلب منا التريث في الرد مقابل وقف الحرب لكن إسرائيل زادت صلافة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، إن إسرائيل تجبر بلاده على أن يكون لها رد فعل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع أمير قطر تميم بن حمد، في الدوحة، مساء الأربعاء، أن إسرائيل اغتالت ضيف إيران "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

وأوضح أن بلاده طُلب منها التريث في الرد على إسرائيل لإتاحة الفرصة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وأن بلاده إذا ردّت لن يتحقق السلام.

وأكد أن بلاده تريثت وتحلت بالصبر من أجل السلام لكن إسرائيل أصبحت أكثر صلافة بدلًا من أن تكف عن جرائمها سواء في غزة أو لبنان، مشددًا على أن أحدًا على مر التاريخ لم يرتكب ما ارتكبته إسرائيل.

وحذّر من أن إسرائيل إذا كان لها رد على (الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران بالأمس) فإن إيران سترد بشكل أقوى وأشد.

وشدد بزكشيان، على أن إسرائيل تهدف لزعزعة الأمن في المنطقة، مؤكدا ضرورة أن يتم منع هذه الأزمات.

ونوه بأن ما تريده بلاده من الولايات المتحدة وأوروبا هو أن يقولوا للكيان الذي زرعوه بالمنطقة (في إشارة إلى إسرائيل) أن يكفُّ عن هذه الجرائم وألا يحول المنطقة إلى ساحة لا يوجد بها أمن.

ومساء الثلاثاء، أطلقت إيران، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما أكد الحرس الثوري أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.