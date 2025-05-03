ترامب يقلل من مخاوف ركود اقتصادي على المدى القصير: أمريكا في مرحلة انتقالية

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المخاوف بشأن المشاكل الاقتصادية المحتملة، قائلاً إن كل شيء سيكون "على ما يرام" على المدى الطويل، حتى لو شهد الاقتصاد الأمريكي ركوداً في المدى القصير.

وعندما سُئل ترامب مرتين خلال حديثه لبرنامج Meet the Press على شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية، عما إذا كان الوضع الاقتصادي سيكون على ما يرام على المدى الطويل إذا كان هناك ركود على المدى القصير، قال الرئيس الأمريكي: "حسناً، من المحتمل حدوث أي شيء.. نحن الآن في مرحلة انتقالية.. لكنني أعتقد أننا سنحظى بأعظم اقتصاد في التاريخ".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يتزايد فيه قلق المحللين في وول ستريت من احتمال أن تواجه الولايات المتحدة ركوداً اقتصادياً بسبب تغيير سياسة ترامب الجمركية.

وأضاف ترامب خلال المقابلة التي أجريت معه في منتجعه مار ألاجو بفلوريدا: "حسناً تقولون إن بعض الناس في وول ستريت يقولون هذا- حسناً أقول لكم شيئاً آخر، هناك بعض الناس في وول ستريت أيضاً يقولون إننا سنشهد أعظم اقتصاد في التاريخ، لماذا لا تتحدثون عنهم".

وتابع: "هناك الكثيرون في وول ستريت يقولون إن هذه ستكون أعظم مكاسب مفاجئة على الإطلاق".