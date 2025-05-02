رمضان: تجاوز كهربا طالني في أزمته مع مارسيل كولر

أكد محمد رمضان، المدير الرياضي السابق بالنادي الأهلي أن محمود كهربا، لاعب الأهلي السابق والاتحاد الليبي الحالي تجاوز في حقه أثناء أزمته مع مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأحمر.

وقال محمد رمضان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر تو: "في بداية عملي كانت هناك مشاكل، ولا أريد أن أقول فوضى، وكان هناك خلاف بين مارسيل كولر وبعض اللاعبين، منها أخلاقي، مثل الجرأة بصوت عالي مع المدرب".

وأضاف: "أزمة محمود كهربا كانت تجاوز لفظي تجاه كولر، وطالني منها بعض الكلمات، قولتله طب تعالى".

وتابع: "في أزمة كهربا شعرت أن اللاعبين (جدعان أوي) مع بعض، وقالوا إنه سيدفعون الغرامة مليون جنيه فورًا مقابل ألا يتم ترحيله، لكنني قلت لهم وإن تم تكرار الأمر ماذا أفعل حينها؟ لذا طبقنا القرار".

وأتم محمد رمضان تصريحاته قائلًا: "أخذت وقتًا طويلًا حتى أشرح للاعبين أن مارسيل كولر لا يحبونهم.. لكن أعترف أنه كان هناك تحامل بعض اللاعبين".