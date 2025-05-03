محمد سعد عبدالحفيظ بعد فوزه بالانتخابات: مستمرون في الدفاع عن حرية الصحافة

وجه الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين ومدير تحرير جريدة الشروق، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على «ثقتهم الغالية»، وذلك بعد فوزه بعضوية مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي.

وقال في كلمة مقتضبة عقب إعلان فوزه: «أوجه الشكر إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية على تجديد الثقة الغالية فيّ للمرة الثالثة على التوالي».

وتعهد وكيل نقابة الصحفيين بالاستمرار في الدفاع عن حرية الصحافة.

وأكد أنه سيبذل كل الجهد معكم وبكم لتحقيق كل ما يتمناه جميع الصحفيين.

واختتم كلمته معربًا عن أمله في أن يكون عند حسن ظن الجمعية العمومية به.

وأعلنت اللجنة القضائية في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين نتائج التصويت على عضوية مجلس النقابة، وذلك عقب انتهاء اللجان من فرز الأصوات.

كما أعلنت اللجنة فوز المرشحين فوق السن: من محمد شبانة، الذي حصل على 2534 صوتًا، ومحمد سعد عبد الحفيظ، الذي حصل على 2267 صوتًا، وحسين الزناني، الذي حصل على 2367 صوتًا.

وفاز المرشحون تحت السن: أيمن عبد المجيد، الذي حصل على 2473 صوتًا، ومحمد السيد الشاذلي، الذي حصل على 2348 صوتًا، وإيمان عوف، التي حصلت على 1764 صوتًا.