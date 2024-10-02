تحذيرات جديدة من الجيش الإسرائيلي لعدد من أحياء الضاحية الجنوبية ببيروت

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أصدر الجيش الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء تحذيرات جديدة لعدد من أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في 4 بيانات منفصلة إن التحذير موجه لسكان حي حدث الغرب، وحي الشياح، وحي حدث بيروت وحي شويفات العمروسية.

وذكر في بيانه أن ساكني تلك الأحياء متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية ستقصفها.

وطالب المتحدث باسم الجيش إخلاء المباني المذكورة والمجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

وذكرت وسائل إعلام محلية ووكالات أنباء أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وصرح مراسل روسيا اليوم بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة حي الأمريكان الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت

وفي وقت سابق، قالت مراسلة روسيا اليوم إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أهدافا في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية مساء الثلاثاء أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت فتركزت الأولى في منطقة بئر حسن قرب طريق مطار بيروت الدولي فيما استهدفت الأخرى منطقة الجناح وأصابت مبنى قرب مستشفى الزهراء الجامعي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بداية الأمر أنه استهدف بيروت بضربة دقيقة دون الإدلاء بأي تفاصيل، ولاحقا قال في بيان إنه استهدف محمد جعفر قصير قائد "الوحدة 4400" في حزب الله.

كما يأتي استهداف ضاحية بيروت الجنوبية عقب قصف إيراني استهدف إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري يوم الثلاثاء إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل وحذر من أن رد إسرائيل سيقابله رد من طهران "أكثر سحقا وتدميرا".

وأفاد الحرس الثوري بأن الهجوم الصاروخي استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، ردا على اغتيال إسماعيل هنية في طهران نهاية يونيو الماضي، وحسن نصر الله، وقائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان، في غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" إن إطلاق الصواريخ جاء بناء على أوامر من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي ظل في مكان آمن منذ الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت التي قتلت نصر الله الأسبوع الماضي.

هذا، توعد مسؤولون إسرائيليون برد شديد على الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران يوم الثلاثاء على إسرائيل فيما تتواصل مداولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمنية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الإيراني "ستكون له عواقب" وأن المستوى العسكري في إسرائيل لديه خطط.

كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إيران ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه، مؤكدا أن من يهاجمهم سيهاجمونه.