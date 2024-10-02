أول ظهور علني للمرشد الإيراني بعد الهجوم على إسرائيل

استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، مجموعة من النخب والمواهب العلمية المتفوقة في حسينية الإمام الخميني بطهران، وذلك في أول ظهور علني بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وبحسب وكالة «مهر» للأنباء، قال خامنئي في بداية اللقاء: «نحن في حداد ولكنني لم أؤجل اللقاء مع النخبة إلى وقت لاحق، لأن حدادنا يجب أن يكون دافعًا للتحرك والعمل بحماس أكبر».

وأضاف: «لدي ما أقوله بشأن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وما يجري في لبنان، وسأعرض ذلك قريبا».

وهاجمت إيران إسرائيل مساء الثلاثاء، عبر إطلاق 200 صاروخ بشكل غير مسبوق، واستهدفت عددًا من الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ضرب «أهداف أمنية وعسكرية مهمة في قلب الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ»، قائلًا إن 90% من الصواريخ التي أطلقها على إسرائيل أصابت أهدافها بدقة.

وأوضح الحرس الثوري في بيان، أن العملية تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش، لافتًا إلى أنها «تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس، وذلك في رد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله».