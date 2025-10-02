تستضيف مكتبة ديوان الزمالك في السابعة من مساء الإثنين ٦ أكتوبر، حفل توقيع ومناقشة رواية «الأحد عشر» للكاتب والروائي أحمد القرملاوي في مقر المكتبة في 159 شارع 26 يوليو بالزمالك.

يناقش الرواية الروائي هشام الخشن، فيما يدير الحوار الشاعر مايكل عادل.

يُشيِّد أحمد القرملاوي في روايته، «الأحد عشر»، الصادرة عن ديوان للنشر، عالَمًا مدهشًا، يبدأ من الواقع لكن سرعان ما يحلِّق بنا في زمن الأساطير. بطلها كاتب يشرع في تأليف مسرحية مستوحاة من قصة داينا ابنة يعقوب، التي تغادر البادية وتسافر لمدينة شكيم، إلا أنها تتعرَّض للاختطاف وتُحبَس في القصر الملكي.. ثم نفاجأ بأن ثمة مَن يكتُب القصة نفسها في قالب روائي، ويتفنن في وصف إخوة داينا الأحد العشر، وهم يخرجون بحثًا عنها ويسعون للانتقام لشرَفهم المسلوب.. عبر هذا القالب المُراوغ، والقصة التي تستمد جذورها من القرن السابع عشر قبل الميلاد، يطل علينا القرملاوي بنص تمتزج فيه الأسطورة بالواقع، والرواية بالمسرحية؛ نص لا يمنح نفسه بسهولة، لكنه يضمن متعة قراءة النصوص الملحمية.