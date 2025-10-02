السعودية: مؤتمر ميونخ للأمن ناقش تطورات الحرب في غزة ووقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس، أن مؤتمر ميونخ للأمن الذي استضافته مدينة العُلا (شمال غرب) المملكة ناقش تطورات الحرب في غزة وجهود وقف إطلاق النار .

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها على موقعها الرسمي اليوم الخميس، إن " وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شارك في جلسة حوارية حول "مسارات السلام بين فلسطين وإسرائيل" ضمن اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن الذي استضافته مدينة العُلا السعودية.

وأضاف البيان ، أن الجلسة شهدت مشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عبر الاتصال المرئي، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وأوضح البيان أن المشاركين تطرقوا إلى موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين باعتبارها خطوة نحو تنفيذ حل الدولتين وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وناقشت الجلسة كذلك أهمية تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ووقف المعاناة الإنسانية، وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وانطلقت، أمس الأربعاء أعمال المؤتمر ، وشارك في الاجتماعات التي تُعقد لأول مرة في السعودية أكثر من 70 شخصية من كبار المسؤولين الدوليين.