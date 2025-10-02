حكم سوداني لمباراة السوبر الأفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي والذي يجمع بين بطلي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة من مساء السبت ١٨ أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ملعب نادي بيراميدز بطل دوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا.

وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.