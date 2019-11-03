 منتخب زامبيا الأوليمبي يعلن قائمة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما - بوابة الشروق
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منتخب زامبيا الأوليمبي يعلن قائمة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

د ب أ
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 11:52 م | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 11:52 م

أعلن منتخب زامبيا الأوليمبي قائمته النهائية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تنطلق في مصر يوم الثامن من نوفمبر الجاري.

وضمت القائمة كل مانجاني باندا وباتريك تشوما وبرادلي موين في حراسة المرمي ومعه موسى نيوندو وبروسبر تشيلويا وكيبسون كامانجا وشيمي ماييمبي وسولومون ساكالا وفيلد كانديلا وهاريسون شيسالا وأوليفر لومبيا و إينوك مويبو وإيمانويل باندا وإدوارد تشيلوفيا وبينسون تشالي ونجوسا سونزو وكينجز كانجا وباتسون ديكا وبيستون باندا ولاميك باندا وفاشون ساكالا

ويلعب منتخب زامبيا في المجموعة الثانية التي تضم كوت ديفوار وجنوب أفريقيا ونيجيريا وتقام مبارياتها بإستاد السلام.

وتقام بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما في مصر خلال الفترة من الثامن إلى 22 نوفمبر الجاري.


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