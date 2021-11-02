إنقاذ مجموعة من المهاجرين في البحر المتوسط ​ووصول أخرى إلى إيطاليا

أعلنت منظمة إنقاذ خيرية، إنقاذ أكثر من 40 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط ​من إفريقيا إلى أوروبا، ليل الاثنين/الثلاثاء.

وأفاد ممثلون لمنظمة "إس.أو.إس ميديترانيه" إن سفينتهم "أوشن فايكنج" وجدت سفينة المهاجرين في محنة على بعد نحو 200 متر من موقعها خلال العملية. وكان من بين الذين تم إنقاذهم خمسة من الأحداث.

وبشكل منفصل، وصل نحو 120 مهاجرا أفغانيا، بأنفسهم، إلى ميناء بورتوبالو دي كابو باسيرو الإيطالي، على الطرف الجنوبي لجزيرة صقلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

واحتجزت الشرطة المهاجرين.

وقال محققون إنهم ربما بدأوا هذه المرحلة من رحلتهم من اليونان أو تركيا.

يذكر أن عمليات سفينة الإنقاذ الخيرية مثيرة للجدل، حيث تقول دول البحر المتوسط ​​إن المهاجرين يقدمون على الرحلة مدركين أن هناك منظمات تهتم بسلامتهم.

وتقول مجموعات الإنقاذ إن اليأس هو دافع هؤلاء الأشخاص، وإنهم سوف يحاولون القيام بالرحلة تحت أي ظرف، على أمل الحصول على مستوى معيشي أفضل في أوروبا.