نصير شمة ناعيا صباح فخري: العمالقة تمتد حياتهم لأجيال وأجيال

نعى الفنان نصير شمة الفنان الراحل صباح فخري عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلا: "العملاق صباح فخري قال لنا وداعا، ولأننا دائما نكتب قصص البطولات فلقد كتبته مخيلتي بطلا لا يموت، لا أصدق ولا أريد ان اصدق.



وأضاف شمة: "العمالقة تمتد حيواتها لأجيال وأجيال، لكنه رحل اليوم تاركا في قلوبنا جميعا صوته الذي لا يرحل أبدا. صوته العملاق، استاذنا صباح فخري لا نريد وداعك لأنك أسست فينا الطرب العالي، لا نريد، تغمدك الله برحمته حبيبنا.



ونعت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، المطرب الكبير صباح فخري الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 88 عاما، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية.



والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.