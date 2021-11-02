 بركان لابالما يجبر مدارس على الإغلاق ويعيق حركة الطيران - بوابة الشروق
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بركان لابالما يجبر مدارس على الإغلاق ويعيق حركة الطيران

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 4:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 4:54 م
تعطلت حركة الطيران الجوي حول جزيرة لا بالما ضمن جزر الكناري أمس الاثنين بسبب الثوران الأخير لبركان محلي، عرقل الأعمال اليومية ودمر المنشآت منذ سبتمبر الماضي.

وقالت شركة اينا المشغلة للمطار، اليوم الثلاثاء، إن الرماد البركاني هو سبب تقييد حركة الطيران. كما تم إغلاق 22 مدرسة بسبب تجاوز تركيزات ثاني أكسيد الكبريت المستويات الآمنة في مناطق بالجزيرة، وفقا لما ذكرته شبكة "ار تي في اي" نقلا عن السلطات.

وينفث البركان حمما منذ 19 سبتمبر الماضي.  وقد تضرر أكثر من 2700 مبنى وغطت طبقة كثيفة من الحمم 975 هيكتارا.

ومنذ ثوران البركان، تم نقل أكثر من 7000 شخص إلى أماكن أمنة.

ويذكر أنه من المستحيل معرفة موعد توقف الثوران.

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