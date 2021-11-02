المتحدث باسم طالبان: جارٍ التحقيق في انفجاري الحي العاشر بكابول

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هز انفجاران، اليوم الثلاثاء، الحي العاشر بالعاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما ذكرته قناة "طلوع" الأفغانية في حسابها على موقع تويتر نقلا عن بلال كريمي نائب المتحدث باسم حركة طالبان.

وقال كريمى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن انفجارا وقع أمام مستشفى ساردار محمد داود خان العسكري.

ونقلت قناة طلوع عن كريمي قوله إن انفجارا ثانيا وقع في منطقة بالقرب من المستشفى.

وقال مسؤولون بحركة طالبان إنه وردت تقارير تفيد بوقوع خسائر بشرية عقب وقوع الانفجار عند بوابة المستشفى في منطقة وزير أكبر خان في كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية قاري سعيد خوستي إن القوات الخاصة التابعة لطالبان وصلت إلى موقع الانفجار.

وأضاف أن الانفجار تسبب في وقوع خسائر بشرية، ولكن سوف يتم الافصاح عن التفاصيل لاحقا.

وعلى الرغم من التقارير التي أفادت بأن الانفجار الذي وقع بالقرب من المستشفى ناجم عن هجوم انتحاري محتمل، قال كريمي إنه لم يتضح بعد طبيعة الانفجار، مضيفا أن التحقيقات جارية.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.