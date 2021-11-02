أمريكا تعلق وصول الصادرات الإثيوبية المعفاة من الرسوم الجمركية بسبب الصراع

علقت الولايات المتحدة وصول الصادرات الإثيوبية المعفاة من الرسوم الجمركية بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ عام في إثيوبيا والتي تسببت في أزمة إنسانية في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، عن مسؤول أمريكي قوله للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن إثيوبيا لم تف بالمتطلبات التي تجعلها تستفيد من قانون النمو والفرص في إفريقيا (أجوا) بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا.



وأوضح المسؤول إنه يمكن إلغاء هذا القرار إذا قامت الحكومة بحل مشكلات حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية والسياسية بحلول الأول من يناير المقبل.



ويأتي تعليق الوصول إلى السوق الحرة كضربة جديدة للاقتصاد الإثيوبي الذي يعاني بالفعل من الضغوط الناجمة عن التكلفة المتنامية للصراع في شمال البلاد وتأثير وباء فيروس كورونا.



وقد قامت إثيوبيا في العام الماضي بتصدير سلع تبلغ قيمتها 245 مليون دولار، بموجب قانون أجوا، والتي تقدر بنحو نصف شحناتها إلى أمريكا.