ميناء شرق بورسعيد يحقق أعلى حجم تداول للبضائع بنسبة نمو 116%

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بيانا عن نشاط الرصيف الجديد بميناء بشرق بورسعيد، حيث شهدت نشاطا ملحوظا خلال الفترة من يناير ٢٠٢٢ حتى أكتوبر ٢٠٢٢، وحققت أعلى حجم تداول للبضائع بإجمالي (٥٠٠٤٦٩٧ طن) بزيادة بلغت 116%، مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢١.

كما حققت زيادة ملحوظة لحركة السفن بنسبة 74% بضائع عامة وصب جاف، مما يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم حركة التجارة العالمية بالتوازي مع أعمال التنمية والتطوير التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية ولا سيما ميناء شرق بورسعيد.

وبحسب بيان إعلامي، وصل إجمالي عدد السفن حوالي 127 سفينة مقارنة 73 سفينة عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث يحقق الرصيف الجديد لميناء شرق بورسعيد الذي يبلغ 815 متراً معدلات أداء غير مسبوقة مع ارتفاع معدلات الأداء وإنتاجية الرصيف بتحقيق معدل تداول يومي يقارب الـ27 ألف طن بفضل شركاء النجاح من شركات الشحن والتفريغ المرخصة بالميناء، وأيضا تقليل الزمن المهدر أثناء الدخول والخروج من الميناء وبالتالي زيادة الطلب من المصانع والمصدرين للتعامل مع الميناء.

الجدير بالذكر أن هناك زيادة ملحوظة في نسب تداول بعض المواد مثل خام الكلينكر الذي بلغت نسبة الزيادة في تداول الخام الخاص به ما بقارب ١٢٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت الزيادة في نسبة تداول خام الملح ما يقارب ٤١٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت نسبة الزيادة في تداول الأسمنت المعبأ ما يقارب ١٠٤٪ مقارنة بالعام الماضي، هذا بالإضافة إلى تداول أنواع جديدة من البضائع مثل خام الجيبسيوم والأقماح مما يمثل إضافة جديدة للميناء، الذي أصبح وجهة للمصانع والمصدرين لتداول بضائعهم.