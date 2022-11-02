كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه بحر الشرق

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قال الجيشان الكوري الجنوبي والياباني اليوم الأربعاء إن بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان المعروف أيضا باسم بحر الشرق.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة قولها إن الصاروخ حلق باتجاه جزيرة أولونجدو بشرق كوريا الجنوبية قبل أن يتحطم في المياه الدولية في بحر اليابان.

كما أفادت الوكالة بأن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن الحكومة اليابانية قولها إن المقذوف يبدو أنه صاروخ باليستي.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في البداية.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار صواريخ باليستية من أي مدى، بعضها قادر على حمل رأس حربي نووي.

يشار إلى أن الحالة في شبه الجزيرة الكورية متوترة للغاية في الوقت الراهن. وأجرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا سلسلة من التجارب الصاروخية في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت الحكومة في بيونج يانج في بياناتها الخاصة إن التجارب كانت تهدف إلى محاكاة إطلاق أسلحة نووية تكتيكية على مطارات كورية جنوبية.

وبدأت يوم الاثنين مناورات جوية مشتركة كبرى يشارك فيها نحو 140 طائرة من كوريا الجنوبية و100 طائرة من سلاح الجو الأمريكي.

وتتهم كوريا الشمالية الولايات المتحدة بانتظام بالتحضير لهجوم من خلال مناوراتها مع كوريا الجنوبية، وهو ما ينفيه البلدان. ولدى الولايات المتحدة 28500 جندي متمركزين في كوريا الجنوبية.