موسكو: نعمل مع سلطات مصر وفلسطين وإسرائيل لإجلاء نحو 1000 روسي من غزة

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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن موسكو تواصل العمل مع الأطراف كافة بنشاط؛ من أجل البدء بسرعة في إجلاء مواطنيها من قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «تاس» الروسية، قالت «زاخاروفا»، في إفادة صحفية صباح الخميس، إن موسكو تعمل مع سلطات مصر وفلسطين وإسرائيل لإجلاء نحو 1000 روسي من غزة.

وأشارت إلى «إجراء اتصالات متعددة مع سفراء مصر وإسرائيل في موسكو، وكذلك المنظمات الدولية ذات الصلة، من أجل البدء في إجراءات الإجلاء خلال أقرب وقت ممكن».

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» مصطفى عبدالفتاح، بدخول دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح البري.

وأشار إلى «وصول أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية عبر معبر رفح البري»، قائلًا إن «20 سيارة إسعاف تستعد لدخول المعبر لنقل جرحى فلسطينيين».

ولفت إلى تجهيز أكثر من 70 شاحنة مساعدات صباح اليوم، موضحًا أن «24 شاحنة أخرى تفرغ حمولتها داخل المعبر من الجانب الفلسطيني».

وقال إن «الساعات المقبلة ستشهد زيادة إمدادات المساعدات؛ لتقديم أوجه الدعم المختلفة للأشقاء في فلسطين»، مؤكدًا أن «مصر تفتح ذراعيها لكل الأشقاء وتقدم لهم الدعم في المنطقة المحيطة».