بلينكن ووزير الدفاع السعودي يناقشان احتياجات غزة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن، ناقش الوضع الإنساني في غزة والحاجة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن «بلينكن» أكد خلال اللقاء أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، ومنع توسيع رقعة الصراع، وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، بما في ذلك في اليمن.

وشدد على أهمية العمل من أجل سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدًا أنها أولوية مشتركة لكل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، أجرى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، مباحثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين؛ تناولت المستجدات الإقليمية والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاءين للوزير السعودي في واشنطن مع نظيره لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، بحسب تغريدات للوزير السعودي عبر حسابه على منصة «إكس» الخميس.

وقال بن سلمان الخميس: «استعرضت مع وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين بلدينا الصديقين وسبل تعزيزها، وبحثنا الجهود الرامية لتهدئة الأوضاع في المنطقة».

ومساء الأربعاء، أفاد الوزير السعودي بأنه التقى أوستن وبحث معه «المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، ورؤية بلدينا في حفظ الأمن ودعم الاستقرار».

كما التقى بن سلمان، الثلاثاء، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وأكد خلال اللقاء «ضرورة وقف فوري لإطلاق النار بغزة وحماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية واستئناف مسار السلام»، بحسب تغريدة سابقة.