قائد القوات متعددة الجنسيات يشيد بمدى التطوير في البنية التحتية بشرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اللواء إيڤان ويليامز، قائد القوة متعددة الجنسيات، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تبادل اللقاءات الودية بين المحافظة والقوة متعددة الجنسيات بشرم الشيخ.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الآليات الخاصة بزيارة وفد من سفراء الدول المشاركة في القوة المتعددة الجنسيات للمقاصد السياحية بجنوب سيناء، والتي يجري تنظيمها كل عام، والمقرر تنفيذها أواخر فبراير 2024.

وأثنى قائد القوة متعددة الجنسيات بشرم الشيخ، على ما جرى إنجازه من أعمال تطوير ومشروعات بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية، وخاصة في مجال المشروعات الصديقة للبيئة، والمثلث الأخضر.

ولفت إلى أن أعمال التطوير بالمدينة لم تتوقف بعد مؤتمر تغير المناخ الذي عقد بشرم الشيخ في نوفمبر من العام الماضي، ولكن جار استكمالها بعد المؤتمر.

وأشار قائد القوة متعددة الجنسيات، إلى مشروع الجلي الأعظم الجاري تنفيذه بمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أنه سيغير واجهة السياحة بجنوب سيناء، خاصة أنه يتضمن تطوير المدينة بالكامل.

ودعا محافظ جنوب سيناء، قائد القوة لحضور مراسم العلم بساحة العلم بمدينة طابا في العيد القومي للمحافظة يوم 19 مارس المقبل.

وأهدى محافظ جنوب سيناء، قائد القوة متعددة الجنسيات، كتابًا عن أهم مقاصد ومناطق الغوص وأفضل مناطق الشعاب المرجانية بالمحافظة.