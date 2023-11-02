 الزعيم الكوري الشمالي يقرر غلق عدد من سفارات بلاده وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج - بوابة الشروق
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الزعيم الكوري الشمالي يقرر غلق عدد من سفارات بلاده وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج

(د ب أ)
نشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 5:55 م | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 5:55 م

أطلق الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أكبر عملية تقليص لسفارات بلاده في الخارج، حيث يراهن على الأرجح على أنه يستطيع الحصول على عائدات أكبر من خلال صفقات الأسلحة مع الكرملين، بالمقارنة مع البعثات الدبلوماسية، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس.

فيما كثف نظام كيم المعزول من نشاطه الدبلوماسي مع روسيا، أفادت تقارير إعلامية رسمية بأنه أغلق سفارتيه في أوغندا وأنجولا في أكتوبر الماضي.

كما تعتزم بيونج يانج إغلاق قنصليتها في هونج كونج، بالإضافة إلى أكثر من 12 بعثة دبلوماسية في أفريقيا وأماكن أخرى، بحسب ما نقلته صحيفة "يوميوري" اليابانية عن مصدر مطلع على الشؤون الداخلية لكوريا الشمالية، لم تسمه.

فيما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن سفارة كوريا الشمالية في إسبانيا، من بين الأماكن المستهدف أن يتم إغلاقها.

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