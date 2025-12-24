التعادل يحسم مواجهة الاتحاد وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

انتهت مباراة الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت على استاد السلام.

سيطر الاتحاد السكندري على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكنه لم ينجح في تهديد مرمى الفريق الخصم بشكل فعّال. على الجانب الآخر، نجح كهرباء الإسماعيلية في تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، بالدقيقة 45، بعد تمريرة عرضية من الجبهة اليسرى حولها كريم يحيى برأسية قوية داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الإسماعيلي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تمكن الاتحاد السكندري من إدراك التعادل عن طريق لاعبه أبو بكر لياي في الدقيقة 55، لتشهد المباراة نهاية مثيرة بالتعادل 1-1.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع ضمن مجموعته، التي يتصدرها الزمالك والمصري برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما أصبح رصيد كهرباء الإسماعيلية نقطتين في المركز الخامس.